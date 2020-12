Biden, il figlio Hunter nei guai con il fisco. Trump: “Indagine nascosta per influenzare voto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Washington, 10 dic – Il figlio di Joe Biden, Hunter, è nei guai con il fisco e Donald Trump subito attacca il rivale dem: “L’indagine è stata nascosta per influenzare il voto“. E’ l’ennesimo scontro tra il presidente Usa in carica e lo sfidante che, salvo sorprese, il 14 dicembre sarà eletto formalmente suo successore. Il tycoon da settimane accusa Biden di aver vinto soltanto grazie a brogli elettorali. Hunter Biden indagato per presunti reati fiscali in Delawere Hunter Biden è indagato per presunti reati fiscali in Delaware, dove risiede. A renderlo noto è stato lui stesso: “Ho appreso ieri per la prima volta che l’ufficio del procuratore generale del Delaware ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Washington, 10 dic – Ildi Joe, è neicon ile Donaldsubito attacca il rivale dem: “L’indagine è stataperil voto“. E’ l’ennesimo scontro tra il presidente Usa in carica e lo sfidante che, salvo sorprese, il 14 dicembre sarà eletto formalmente suo successore. Il tycoon da settimane accusadi aver vinto soltanto grazie a brogli elettorali.indagato per presunti reati fiscali in Delawereè indagato per presunti reati fiscali in Delaware, dove risiede. A renderlo noto è stato lui stesso: “Ho appreso ieri per la prima volta che l’ufficio del procuratore generale del Delaware ha ...

