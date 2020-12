Biathlon | inseguimento maschile Hochfilzen 1 2020 in tv | data | orario e come vederlo in diretta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma dell’12.5 km di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Dopo la prima gara della doppia tappa sulle nevi austriache, gli atleti si sfidano nella prova a, dove sarà avvantaggiato chi avrà fatto un buon risultato nella sprint. L’evento, previsto sabato 12 dicembre alle ore 14:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Biathlon Coppa del Mondo, primo inseguimento maschile Hochfilzen 2020 in tv. Data, orario d'inizio, quando è e come vederlo in streaming.La 25enne sappadina chiude 42ª in Finlandia, penalizzata dai sei tiri sbagliati. Male anche Wierer, solo ventesima ...