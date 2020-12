Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: i convocati dell’Italia. Torna Michela Carrara, ci sono tutti i big (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’apertura in terra finlandese, in quel di Kontiolahti, è tempo di seconda tappa per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Il massimo circuito internazionale si sposta verso l’Austria, ad Hochfilzen, sede dei Mondiali del 2017. Week-end molto interessante con in programma da venerdì a domenica le sprint, gli inseguimenti e le staffette ovviamente sia a livello maschile che a livello femminile. Oggi l’Italia ha diramato la propria lista di convocati, con pochissime novità rispetto alla trasferta finnica: l’unico cambio è quello di Michela Carrara inserita al posto di Nicole Gontier. Per il resto spazio a tutti i big, che vanno a caccia di uno stato di forma migliore rispetto a quello visto nelle ultime uscite. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo l’apertura in terra finlandese, in quel di Kontiolahti, è tempo di seconda tappa per ladeldi-2021. Il massimo circuito internazionale si sposta verso l’Austria, ad, sede dei Mondiali del 2017. Week-end molto interessante con in programma da venerdì a domenica le sprint, gli inseguimenti e le staffette ovviamente sia a livello maschile che a livello femminile. Oggi l’Italia ha diramato la propria lista di, con pochissime novità rispetto alla trasferta finnica: l’unico cambio è quello diinserita al posto di Nicole Gontier. Per il resto spazio ai big, che vanno a caccia di uno stato di forma migliore rispetto a quello visto nelle ultime uscite. I ...

Ski_Nordik : IN VAL MARTELLO ANNULLATA LA COPPA ITALIA - TROPPA NEVE, IL BIATHLON SI ARRENDE - - camirlt : RT @FondoItalia: Biathlon - Finalmente Stina Nilsson: il 20 e 21 dicembre due sprint a Östersund, in ballo pettorali per IBU Cup e Coppa de… - FondoItalia : Biathlon - Finalmente Stina Nilsson: il 20 e 21 dicembre due sprint a Östersund, in ballo pettorali per IBU Cup e C… - FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia: le gare del 12-13 dicembre si svolgeranno a Forni Avoltri - sportvicentino : Troppa neve in Val Martello: annullata la Coppa Italia di biathlon -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Coppa Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: Dorothea Wierer e l’Italia mirano a nuovi successi da cuore in gola OA Sport Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: i convocati dell’Italia. Torna Michela Carrara, ci sono tutti i big

Dopo l’apertura in terra finlandese, in quel di Kontiolahti, è tempo di seconda tappa per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Il massimo circuito internazionale si sposta verso l’Austria, ad Hoc ...

Annullate per troppa neve le gare di Coppa Italia del week-end in Val Martello

Le due gare sprint di Coppa Italia di biathlon in programma il prossimo weekend in Val Martello (BZ) sono state annullate dal comitato organizzatore a causa della troppa neve. Succede anche questo, ne ...

Biathlon, Coppa del Mondo 2020-21: calendario, risultati ...

Biathlon, Coppa del Mondo 2020-21: calendario, risultati, diretta tv e diretta live streaming Confermati i Campionati del Mondo dal 9 al 21 febbraio 2021 a Pokljuka (Slovenia), ma per le tappe di Coppa del Mondo successive una decisione definitiva sarà presa entro fine novembre, inoltre sembra scontata la cancellazione delle gare previste a Pechino subito dopo la rassegna iridata.

Coppa del Mondo di biathlon 2021 - Wikipedia

La Coppa del Mondo di biathlon 2021 sarà la quarantaquattresima edizione della manifestazione organizzata dall'Unione Internazionale Biathlon; inizierà il 28 novembre 2020 a Kontiolahti, in Finlandia, e si concluderà il 21 marzo 2021 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia Nel corso della stagione si terranno a Pokljuka i Campionati mondiali di biathlon 2021, validi anche ai fini della Coppa del Mondo.

Coppa de Mondo biathlon, Boe vince lo sprint di Kontiolahti

KANTIOLHATI - Johannes Thingnes Boe vince lo sprint maschile della pista di Kantiolhati nella Coppa del Mondo Biathlon. Il norvegese ha dominato la competizione con un convincente 0 al poligono di...

Dopo l’apertura in terra finlandese, in quel di Kontiolahti, è tempo di seconda tappa per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Il massimo circuito internazionale si sposta verso l’Austria, ad Hoc ...Le due gare sprint di Coppa Italia di biathlon in programma il prossimo weekend in Val Martello (BZ) sono state annullate dal comitato organizzatore a causa della troppa neve. Succede anche questo, ne ...Biathlon, Coppa del Mondo 2020-21: calendario, risultati, diretta tv e diretta live streaming Confermati i Campionati del Mondo dal 9 al 21 febbraio 2021 a Pokljuka (Slovenia), ma per le tappe di Coppa del Mondo successive una decisione definitiva sarà presa entro fine novembre, inoltre sembra scontata la cancellazione delle gare previste a Pechino subito dopo la rassegna iridata.La Coppa del Mondo di biathlon 2021 sarà la quarantaquattresima edizione della manifestazione organizzata dall'Unione Internazionale Biathlon; inizierà il 28 novembre 2020 a Kontiolahti, in Finlandia, e si concluderà il 21 marzo 2021 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia Nel corso della stagione si terranno a Pokljuka i Campionati mondiali di biathlon 2021, validi anche ai fini della Coppa del Mondo.KANTIOLHATI - Johannes Thingnes Boe vince lo sprint maschile della pista di Kantiolhati nella Coppa del Mondo Biathlon. Il norvegese ha dominato la competizione con un convincente 0 al poligono di...