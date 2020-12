Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2020 | i convocati azzurri | Carrara rileva Gontier

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono stati resi noti iper le gare dinella tappa dideldi, in Austria. Venerdì 11 dicembre in programma le due sprint, sabato 12 dicembre la staffetta femminile e la pursuit maschile e domenica 13 dicembre la pursuit femminile e la staffetta maschile. Un solo cambio al femminile rispetto a Kontiolahti, visto che Michelasostituisce Nicolee sarà al via insieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider e Federica Sanfilippo, al maschile solo conferme con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Thomas Bormolini. SportFace.

sportface2016 : #Biathlon, CdM #Hochfilzen: i convocati azzurri - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Al via da domani la terza tappa @IBU_WC @biathlonworld. Dieci gli azzurri @Fisiof… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Al via da domani la terza tappa @IBU_WC @biathlonworld. Dieci gli azzurri… - OA_Sport : Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: i convocati dell’Italia. Torna Michela Carrara, ci sono tutti i big - zazoomblog : Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: i convocati dell’Italia. Torna Michela Carrara ci sono tutti i big -… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Coppa

OA Sport

Sono stati resi noti i convocati azzurri per le gare di biathlon nella tappa di Coppa del Mondo di Hochfilzen 2020, in Austria. Venerdì 11 dicembre in programma le due sprint, sabato 12 dicembre la st ...Michela Carrara torna in Coppa del Mondo. Out Nicole Gontier, confermato, invece, Didier Bionaz. Nel week end si gareggia in Austria.Biathlon Coppa del Mondo, staffetta femminile Hochfilzen 2020 in tv. Data, orario d'inizio, quando è e come vederla in streaming.