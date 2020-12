Berlusconi | “Il nuovo Mes tutela gli interessi della Germania”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il presidente di Forza Italia Silvio, intervistato su La Stampa, torna sul tema Mes ribadendo: “La riforma del Mes è un tema che riguarda il rapporto fra Stati e in quest’ambito la signora Merkel ha agito correttamente da Cancelliere tedescondo le ragioni e gli. “La riforma del Mes non è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

berlusconi : Noi abbiamo chiesto prima della pandemia una riforma del MES, che ne facesse uno strumento paragonabile a un Fondo… - berlusconi : Forza Italia è un movimento politico coerentemente europeista ed è parte del Partito popolare europeo, la più grand… - berlusconi : Paolo Rossi ci ha regalato il sogno più grande, portando la nostra Italia a vincere la Coppa del Mondo. Il suo sorr…

“Lo escludo – risponde Berlusconi -. I nostri voti sono a disposizione per aiutare il Paese, non per aiutare una maggioranza prigioniera delle sue difficoltà e delle sue contraddizioni”.Berlusconi: «Non voto il Mes». Conte ritorna ostaggio della fronda M5S. Politica. Mercoledì 2 Dicembre 2020 di Marco Conti. 51 ; Più che un voto sarà una lotteria quella che tra una settimana ...Forza Italia, il pressing su Berlusconi: «Rischiamo l’isolamento». Ma lui: sul Mes non cambio Gli inviti, anche da Letta, a votare con il governo sull’Ue.