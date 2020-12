Beppe Menegatti alla Bortone | “Colpo di fulmine sull’elemento straordinario Carla Fracci | immediatamente”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 10 dicembre 2020)è la storia della danza in Italia. Nata a Milano nel 1936 è tra le pià grandi ballerine del ‘900, definita nel 1981 dal New York Times ‘Prima Ballerina Assoluta’ (così titolava un articolo del 12 luglio del 1981 del quotidiano statunitense). Dal 1964è moglie di, con cui ha avuto un figlio – Francesco – nel 1969.(nato a Firenze nel 1929) è un regista teatrale che nel corso della carriera ha collaborato con artisti del calibro di Eduardo De Filippi e Vittorio De Sica, oltre che con la moglie – di cui ha curato la regia di parecchi spettacoli. Proprio sul palco conobbe il marito, come raccontato ad agosto a ‘C’è tempo per…’: “Era il 1954, avevo diciotto anni, facevo degli ...