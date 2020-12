Beppe Bergomi: "Paolo Rossi regalava sorrisi a tutti" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando l'Italia diventava Campione del Mondo nel 1982, Giuseppe Bergomi aveva solo 18 anni e da compagno di squadra di Paolo Rossi a 'Gazzetta Dello Sport' ha ricordato il campione italiano. 'regalava sempre sorrisi e disponibilità, anche nei confronti dei più giovani. Faceva gruppo, che era quello che voleva Bearzot'. Non è ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando l'Italia diventava Campione del Mondo nel 1982, Giuseppeaveva solo 18 anni e da compagno di squadra dia 'Gazzetta Dello Sport' ha ricordato il campione italiano. 'sempree disponibilità, anche nei confronti dei più giovani. Faceva gruppo, che era quello che voleva Bearzot'. Non è ...

spocchianerazz1 : @Marcellari77 Beppe Bergomi era un ragazzo come Noiii... - Bruno_G79 : @Orli19831 Beppe Bergomi... Ah no scusa hai detto interista. Javier Zanetti - sportface2016 : Beppe #Bergomi ricorda #PaoloRossi: 'Ci mancherà il suo sorriso' - SitoGiuseppe : “E mi fermo qui” a’ la Beppe Bergomi. Grande Don Fabio - inter_versilia : Adesso Beppe Bergomi verrà cacciato da Sky vero? @FedericoFerri perche altrimenti ad essere in malafede non è solo lui -