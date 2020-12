Benzinai confermano lo sciopero di 3 giorni ma ridotto l’orario | i dettagli

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ confermato lodeiper i prossimi. Distributori chiusi per la serrata prevista dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio 16, questo dopo l’intervento dell’Autorità garante per lonei servizi pubblici essenziali. L’autorità ha chiesto ai“responsabilità” per non aggravare la situazione già difficile delle “Istituzioni coinvolte nell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.