Benedetta Rossi ospite di Antonella Clerici | “Ho le persone che mi piacciono e lo dico” Foto

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Gran sorpresa oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno:ospitae confessa che la food blogger è tra ledella tv che preferisce ().come sempre è nella sua cucina e la raggiungono anche Marco e il loro cane. “Anche io scrivo di cucina ma non sono certamente una cuoca e il libro diè uno dei più venduti” la elogia la conduttrice che spiega che non si sono mai incontrate: “Noi ci conosciamo solo attraverso i social ma abbiamo tanto in comune, anche l’amore per i cani”.racconta del suo cane, Nuvola che non c’è più e poi al pubblico di E’ sempre mezzogiorno spiega come è arrivato il nuovo cane. ...

CrescenzoFilo : RT @simoneg_: BENEDETTA ROSSI A #ÈSempreMezzogiorno ???????????????????? - MezzogiornoRai1 : RT @PaluzzoM: BENEDETTA ROSSI DA ANTONELLA CLERICIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAA #ESempreMezzogiorno - MezzogiornoRai1 : RT @geidief: È capitato: Gemellaggio in diretta Benedetta Rossi - Zia Cri. Legends supporting legends. #esempremezzogiorno - MezzogiornoRai1 : RT @dani_lettrice: C'è Benedetta Rossi da Antonellina! #ESempreMezzogiorno - dani_lettrice : C'è Benedetta Rossi da Antonellina! #ESempreMezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

RicettaSprint

Gran sorpresa oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici ospita Benedetta Rossi e confessa che la food blogger è tra le persone della tv che preferisce (foto). Benedetta Rossi come ...Com'è diventato il cagnolino di Benedetta Rossi, che ha adottato dopo la morte di Nuvola? Ecco le sue ultime foto su Instagram ...Il sito ufficiale di Benedetta Rossi. Ricette facili e veloci da realizzare per tutti. Le ricette di cucina fatte in casa da Benedetta, video ricette con spiegazioni stampabili semplici, veloci e intuitive.Benedetta Rossi è una delle più famose Food Blogger italiane, proprietaria di un agriturismo in provincia di Fermo, nelle Marche. Ha un blog di cucina e un canale YouTube molto seguito, Fatto in casa da Benedetta, in cui spiega le cucine semplici della tradizione.3.5m Followers, 1,523 Following, 2,989 Posts - See Instagram photos and videos from Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)