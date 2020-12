Ben Affleck star del film diretto da George Clooney The Tender Bar? (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney si occuperà della regia del film The Tender Bar, progetto prodotto da Amazon Studios, e il protagonista potrebbe essere Ben Affleck. Ben Affleck potrebbe essere diretto da George Clooney in occasione del film The Tender Bar, un progetto che sta venendo sviluppato per Amazon Studios. Le due star stanno da tempo cercando un progetto che permetta loro di collaborare e sembra finalmente essere arrivato il momento di una reunion sul set. George Clooney sarà coinvolto nell'adattamento del libro The Tender Bar scritto da J.R. Moehringer in veste di regista e produttore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020)si occuperà della regia delThe, progetto prodotto da Amazon Studios, e il protagonista potrebbe essere Ben. Benpotrebbe esseredain occasione delThe, un progetto che sta venendo sviluppato per Amazon Studios. Le duestanno da tempo cercando un progetto che permetta loro di collaborare e sembra finalmente essere arrivato il momento di una reunion sul set.sarà coinvolto nell'adattamento del libro Thescritto da J.R. Moehringer in veste di regista e produttore ...

3cinematographe : #TheTenderBar: #BenAffleck in trattative per il film di #GeorgeClooney - Brainwashed91 : Come minimo sto disgraziato la paragonava pure a quella ciofecata di Pearl Harbor con Ben Affleck. Quindi non ho… - AndreaGnarluz : RT @badtasteit: Joe Manganiello sul #Batman di Ben Affleck: 'Avrebbe avuto dei toni in stile David Fincher' - sfiorata82 : RT @badtasteit: Joe Manganiello sul #Batman di Ben Affleck: 'Avrebbe avuto dei toni in stile David Fincher' - badtasteit : Joe Manganiello sul #Batman di Ben Affleck: 'Avrebbe avuto dei toni in stile David Fincher' -