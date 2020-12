Beautiful | anticipazioni USA | STEFFY e LIAM riusciranno a stare zitti? Lo sbaglio pesa come un macigno!

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 10 dicembre 2020)già riportatovi, nelle attuali puntate americane di, Thomas Forrester si trova in bilico tra la vita e la morte. Il ragazzo, da mesi vittima di allucinazioni e stati confusionali, ha finito per immaginare che un manichino assomigliante a Hope Spencer (utilizzato nelle boutiqueelemento promozionale per la linea che porta il nome della Logan), prendesse vita, fino al punto da scambiare il fantoccio per la sorellastra (che Thomas continua ad amare). Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: arriva URS BAUER, criminale ed ex allenatore di Vanessa! Stavolta abbiamo visto il figlio di Ridge combattere questi demoni interiori, in modo da opporsi e dimostrare di essere una persona diversa e aver sconfitto i propri lati oscuri. Ma la sua condizione fisica è deteriorata, fino al punto di perdere conoscenza proprio di ...