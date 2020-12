BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 11 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 11 dicembre 2020: Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: LUCREZIA e ARMANDO, le cose non vanno? Dopo che Ridge (Thorsten Kaye) ha provato a spiegarle quanto davvero successo con Shauna (Denise Richards), Brooke (Katherine Kelly Lang) resta comunque furiosa. Sia Brooke che Ridge hanno una propria idea su come la situazione con Thomas (Matthew Atkinson) vada gestita e pretendono l’appoggio dell’altro. Mentre Flo (Katrina Bowden) cerca invano di riportare Shauna coi piedi per terra per quanto riguarda Ridge, Thomas pregusta la fine del matrimonio del padre! BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 10 dicembre 2020)di11: Leggi anche: Uomini e donne: LUCREZIA e ARMANDO, le cose non vanno? Dopo che Ridge (Thorsten Kaye) ha provato a spiegarle quanto davvero successo con Shauna (Denise Richards), Brooke (Katherine Kelly Lang) resta comunque furiosa. Sia Brooke che Ridge hanno una propria idea su come la situazione con Thomas (Matthew Atkinson) vada gestita e pretendono l’appoggio dell’altro. Mentre Flo (Katrina Bowden) cerca invano di riportare Shauna coi piedi per terra per quanto riguarda Ridge, Thomas pregusta la fine del matrimonio del padre!: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

