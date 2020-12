Beautiful | anticipazioni 10 dicembre | Brooke non perdona Ridge

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 dicembre 2020)10: nella puntata di oggi vedremo che Thomas riuscirà a vendicarsi di, perché a quanto pare sarà sul punto di far terminare il matrimonio della Logan con. Ecco i dettagli. Thomas è riuscito a vendicarsi della madre di Hope Thomas trionfa: sembra sia quasi riuscito a dividere per sempreda. Infatti, come sanno i fan di ““, ha fatto in modo che Danny rivelasse alla madre di Hope che suo padre aveva passato la notte con Shauna al “Bikini Bar”, dopo il loro litigio., convinta quindi che il marito l’abbia tradita, rincasa e lo affronta.10organizza una cena ...