Bce | Lagarde | su acquisti pronti a ' whatever is needed' **

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - "Siamoad adattare i nostria 'is'", ovvero a qualsiasi livello sia necessario, per garantire le condizioni per un corretto funzionamento dei mercati e a una efficace trasmissione della politica monetaria. Così con una espressione che richiama il famoso 'it takes di Mario Draghi', la presidente della Bce Christineribadisce il concetto di flessibilità degli interventi anti-pandemia, a partire dalle misure previste nel Pepp che - spiega - "ci permette una significativa e costante presenza sui mercati". La dotazione di quel programma, ribadisce, "non sarà spesa in modo predefinito o in pieno, e il livello potrebbe essere aumentato".