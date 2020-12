Basta un pari, Napoli ai sedicesimi di Europa League (Di giovedì 10 dicembre 2020) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli inaugura col sorriso e la qualificazione la prima allo “Stadio Diego Armando Maradona”. Dopo l’ufficialità della nuova denominazione arrivata qualche giorno fa, gli uomini di Gattuso vanno in vantaggio sulla Real Sociedad con una prodezza di Zielinski, reggono per quasi 60? sull’1-0, ma si fanno riprendere in extremis dal gol di Willian Josè. Ospiti che si qualificano come secondi alle spalle degli azzurri, eliminando l’Az Alkmaar. Sotto una pioggia sempre più intensa, la partita vede gli spagnoli dominare nella prima mezz’ora confermando quanto affermato dal proprio tecnico Imanol Alguacil nella conferenza della vigilia (“Siamo la squadra che ha creato di più in Europa League”). Ospina salva in più occasioni la propria porta, al 2? e al 13? sempre su Willian Josè. Al 19? invece ci pensa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Ilinaugura col sorriso e la qualificazione la prima allo “Stadio Diego Armando Maradona”. Dopo l’ufficialità della nuova denominazione arrivata qualche giorno fa, gli uomini di Gattuso vanno in vantaggio sulla Real Sociedad con una prodezza di Zielinski, reggono per quasi 60? sull’1-0, ma si fanno riprendere in extremis dal gol di Willian Josè. Ospiti che si qualificano come secondi alle spalle degli azzurri, eliminando l’Az Alkmaar. Sotto una pioggia sempre più intensa, la partita vede gli spagnoli dominare nella prima mezz’ora confermando quanto affermato dal proprio tecnico Imanol Alguacil nella conferenza della vigilia (“Siamo la squadra che ha creato di più in”). Ospina salva in più occasioni la propria porta, al 2? e al 13? sempre su Willian Josè. Al 19? invece ci pensa ...

