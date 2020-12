Bassetti | Colleghi si vaccinino con me in televisione

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Matteolancia a tutti i virologi l'invito ad effettuare il vaccino inper spronare quanti più cittadini possibile a farlo. La proposta di: “Vaccino in diretta televisiva per i virologi” su Notizie.it.

Roberta91754125 : @matteosalvinimi Il signore Bassetti che fino a qualche settimana fa accusava di terrorismo mediatico giornali e co… - Roberta91754125 : @QRepubblica Il caro sig Bassetti è anche lui al soldo di questo governo dopo che aveva accusato giornali e collegh… - JackTel91780027 : @LegaPokemon Bassetti non perde mai un occasione per dire qualche stronzata. visto che l'Ordine e i direttori sanit… - paolocella : @Ruffino_Lorenzo @AUniversale Scusa ma cosa pretendi da marattin... Quello e i suoi colleghi parassiti di IV seguir… - gcamp269 : @stanzaselvaggia Quanta invidia, tanta gelosia contro una validissima scienziata qual'e' Ilaria Capua che e' molto…

Matteo Bassetti lancia a tutti i virologi l'invito ad effettuare il vaccino in televisione per spronare quanti più cittadini possibile a farlo.L'infettivologo Matteo Bassetti critica i divieti imposti dal Governo con l'ultimo Dpcm. Per lui si tratta di "provvedimenti senza fondamento scientifico" ...