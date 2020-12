Basket, Serie A2 2020/2021: Capo d’Orlando cade ancora, Mantova prevale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mantova ha affrontato Capo d’Orlando, in occasione del recupero della prima giornata della Serie A2 Green 2020/2021. Il club lombardo è riuscito a prevalere sulla compagina isolana, mediante il risultato di 81-70. Il Mantovano James e il paladino Floyd sono saliti in cattedra, regalando sprazzi di Basket made in Usa e realizzando 48 punti complessivi, ingaggiando sin da subito una sfida personale emozionante. Mantova è uscita vincitrice dal confronto, anche grazie all’apporto decisivo di Cortese, protagonista di 17 punti e 3 assist, decisivi per il passivo finale ai danni di Capo d’Orlando. Terza sconfitta consecutiva per i siciliani, dopo gli insuccessi contro Tortona e Udine. Primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha affrontato, in occasione del recupero della prima giornata dellaA2 Green. Il club lombardo è riuscito are sulla compagina isolana, mediante il risultato di 81-70. Ilno James e il paladino Floyd sono saliti in cattedra, regalando sprazzi dimade in Usa e realizzando 48 punti complessivi, ingaggiando sin da subito una sfida personale emozionante.è uscita vincitrice dal confronto, anche grazie all’apporto decisivo di Cortese, protagonista di 17 punti e 3 assist, decisivi per il passivo finale ai danni di. Terza sconfitta consecutiva per i siciliani, dopo gli insuccessi contro Tortona e Udine. Primo ...

