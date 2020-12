Basket: Reggio Emilia taglia Janis Blums, ma non prevede un ricambio. Il giocatore: “Mai successo in 22 anni, ma non ho rancore. Vorrei l’A2” (Di giovedì 10 dicembre 2020) A Reggio Emilia cominciano a cambiare delle cose. Il tutto a causa della situazione legata a Janis Blums. L’esperto play lettone, 38 anni, è stato tagliato ieri dall’Unahotels Reggio Emilia dopo una stagione sfortunata, sia per il poco spazio in campo (7.5 minuti a gara con un punto e mezzo di media) che per la polmonite bilaterale che lo ha colpito recentemente. Si sono rincorse le voci di un cambio con la guardia ex Roma Anthony Beane, ma stamattina il vicepresidente del club, Enrico San Pietro, ha di fatto smentito quest’opzione, asserendo alla Gazzetta di Reggio che non vi sono altri movimenti in mente (l’idea base è di non toccare gli equilibri che si sono creati sul parquet). La reazione di Blums, dalle pagine ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Acominciano a cambiare delle cose. Il tutto a causa della situazione legata a. L’esperto play lettone, 38, è statoto ieri dall’Unahotelsdopo una stagione sfortunata, sia per il poco spazio in campo (7.5 minuti a gara con un punto e mezzo di media) che per la polmonite bilaterale che lo ha colpito recentemente. Si sono rincorse le voci di un cambio con la guardia ex Roma Anthony Beane, ma stamattina il vicepresidente del club, Enrico San Pietro, ha di fatto smentito quest’opzione, asserendo alla Gazzetta diche non vi sono altri movimenti in mente (l’idea base è di non toccare gli equilibri che si sono creati sul parquet). La reazione di, dalle pagine ...

