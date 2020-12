Basket, Eurolega: successi importanti per Real Madrid e Valencia, cade il Baskonia. Vittorie di Olimpiacos e Berlino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono disputati questa sera cinque match della tredicesima giornata di Eurolega 2020-2021, con le Vittorie per Olimpiacos Pireo, Alba Berlino, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid e Valencia. CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADO-OLYMPIACOS PIREO 79-81 (30-16, 45-37, 61-62)Vince in rimonta l’Olympiacos Pireo, che dopo un primo quarto da incubo batte Belgrado e resta in piena scia della zona playoff. Parte forte lo Crvena Belgrado, che con quattro triple nei primi 5 minuti scappa subito via 14-5. Ancora due triple nel finale chiudono il primo quarto sul 30-16 per i padroni di casa. Continua a resistere Belgrado a inizio secondo quarto, ma dopo aver mantenuto una dozzina di punti di vantaggio, nel finale i greci accorciano e vanno al riposo lungo sotto 45-37. Ma è il secondo tempo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono disputati questa sera cinque match della tredicesima giornata di2020-2021, con leperPireo, Alba, Maccabi Tel Aviv,. CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADO-OLYMPIACOS PIREO 79-81 (30-16, 45-37, 61-62)Vince in rimonta l’Olympiacos Pireo, che dopo un primo quarto da incubo batte Belgrado e resta in piena scia della zona playoff. Parte forte lo Crvena Belgrado, che con quattro triple nei primi 5 minuti scappa subito via 14-5. Ancora due triple nel finale chiudono il primo quarto sul 30-16 per i padroni di casa. Continua a resistere Belgrado a inizio secondo quarto, ma dopo aver mantenuto una dozzina di punti di vantaggio, nel finale i greci accorciano e vanno al riposo lungo sotto 45-37. Ma è il secondo tempo a ...

