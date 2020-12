Bari: restrizioni per il periodo natalizio già da sabato, ordinanza del sindaco Il provvedimento di Antonio Decaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Comunicato stampa del Comune di Bari «È pronta per essere pubblicata l’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Decaro, contenente limitazioni sui comportamenti sociali e restrizioni per le attività economiche con l’obiettivo di evitare assembramenti nelle giornate dei fine settimana di dicembre e della vigilia di Natale e Capodanno. Il provvedimento è stato valutato dal sindaco nel corso della riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto e del questore che hanno condiviso le preoccupazioni manifestate dal primo cittadino in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante i weekend e le giornate del 24 e 31 dicembre analogamente a quanto rilevato il giorno dell’Immacolata, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Comunicato stampa del Comune di«È pronta per essere pubblicata l’firmata dal, contenente limitazioni sui comportamenti sociali eper le attività economiche con l’obiettivo di evitare assembramenti nelle giornate dei fine settimana di dicembre e della vigilia di Natale e Capodanno. Ilè stato valutato dalnel corso della riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto e del questore che hanno condiviso le preoccupazioni manifestate dal primo cittadino in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante i weekend e le giornate del 24 e 31 dicembre analogamente a quanto rilevato il giorno dell’Immacolata, ...

