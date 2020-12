Barcellona, Griezmann rompe il contratto pubblicitario con Huawei perchè ‘controlla gli uiguri’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel suo ultimo post su Instagram, l'attaccante dell'FC Barcelona Antoine Griezmann ha annunciato di aver concluso la sua partnership con il marchio cinese Huawei a seguito di "forti sospetti" che il colosso cinese delle telecomunicazioni abbia partecipato alla sorveglianza della minoranza musulmana uigura, tramite un "software di riconoscimento facciale". L'attaccante del Barcellona e della nazionale francese aveva un contratto con Huawei dal 2017 come ambasciatore del brand cinese. Nei giorni scorsi l'azienda di prodotti elettronici è stata accusata di aver sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale per poter identificare gli uiguri sul territorio cinese. "Colgo l'occasione per invitare Huawei non solo a negare queste accuse, ma a intraprendere azioni concrete il più ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel suo ultimo post su Instagram, l'attaccante dell'FC Barcelona Antoineha annunciato di aver concluso la sua partnership con il marchio cinesea seguito di "forti sospetti" che il colosso cinese delle telecomunicazioni abbia partecipato alla sorveglianza della minoranza musulmana uigura, tramite un "software di riconoscimento facciale". L'attaccante dele della nazionale francese aveva uncondal 2017 come ambasciatore del brand cinese. Nei giorni scorsi l'azienda di prodotti elettronici è stata accusata di aver sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale per poter identificare gli uiguri sul territorio cinese. "Colgo l'occasione per invitarenon solo a negare queste accuse, ma a intraprendere azioni concrete il più ...

