Barbaro aderisce a Fratelli d’Italia | “Un ritorno a casa | grazie agli amici che lo hanno reso possibile”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Una scelta valoriale e identitaria per quanto mi riguarda. E un importante riconoscimento da parte di Giorgia Meloni. Che ha avuto il merito di ricostruire la destra in Italia”. Con queste parole Claudio(ex Lega, poi Gruppo misto) ha annunciato di aver aderito al gruppo diin Senato.passa a: torno a“Unper me – ha aggiunto il parlamentare – gradito e apprezzato da tantiche si sono spesi in questa direzione“.ha alle spalle un pedigrée di razza nel panorama storico della destra italiana. Dal Msi nei lontani anni ’70 a Giorgia Meloni Inizia giovanissimo tra le file dell’organizzazione giovanile del Msi. Negli anni ...

