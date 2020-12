Bankitalia | a ottobre sofferenze bancarie sui dodici mesi a -14 | 1%

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Adledegli istituti italiani sono diminuite del 14,1% sui(in settembre la riduzione era stata del 14,3%), secondo quanto ha reso noto, che sottolinea come la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione. Nello stesso mese, i prestiti al settore privato sono cresciuti del 4,2% sui(3,8% in settembre), tenendo conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, mentre i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,1% (come in settembre) e quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 7,4% (6,8 nel mese precedente). Banca d’Italia, nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali”, ha reso anche ...

