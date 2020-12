Banda larga e infrastrutture digitali. Così Manzella spiega road map italiana (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si scrive 5G, si legge crescita. La rete di quinta generazione può davvero diventare un volano per l’economia italiana nella ripresa post Covid-19. Numeri alla mano, l’impatto economico degli investimenti nel 5G per il prossimo decennio è da capogiro. Posti di lavoro, innovazione, semplificazione. Un recente report di Gsma stima in 2,2 trilioni di dollari il contributo della nuova rete all’economia mondiale fra il, 2024 e il 2034. Chiamarla “rivoluzione” è quasi un cliché. Il 5G è già qui, o Così almeno dovrebbe essere. L’Italia figura ancora alla terza posizione dell’indice Desi fra i Paesi europei. Ma è un dato da filtrare, perché viziato dalla partenza sprint che ha visto il nostro Paese concludere già nel settembre 2018, con largo anticipo, l’asta per l’assegnazione per le frequenze agli operatori: 6,5 miliardi di euro l’incasso record per lo ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si scrive 5G, si legge crescita. La rete di quinta generazione può davvero diventare un volano per l’economianella ripresa post Covid-19. Numeri alla mano, l’impatto economico degli investimenti nel 5G per il prossimo decennio è da capogiro. Posti di lavoro, innovazione, semplificazione. Un recente report di Gsma stima in 2,2 trilioni di dollari il contributo della nuova rete all’economia mondiale fra il, 2024 e il 2034. Chiamarla “rivoluzione” è quasi un cliché. Il 5G è già qui, oalmeno dovrebbe essere. L’Italia figura ancora alla terza posizione dell’indice Desi fra i Paesi europei. Ma è un dato da filtrare, perché viziato dalla partenza sprint che ha visto il nostro Paese concludere già nel settembre 2018, con largo anticipo, l’asta per l’assegnazione per le frequenze agli operatori: 6,5 miliardi di euro l’incasso record per lo ...

