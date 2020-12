Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando e Marco De Angelis escono allo scoperto: la foto che annuncia il fidanzamento (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche questa edizione di BalLando con le Stelle ha la sua coppia. Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno annunciato con una foto sui social di essere fidanzati. I due maestri di ballo hanno pubblicato uno scatto che li vede abbracciati e complici. Nella didascalia un cuore trafitto che dice più di mille parole. Cupido avrebbe, dunque, scoccato la sua freccia durante il dance show condotto da Milly Carlucci e i due si sarebbero innamorati. La foto ha scatenato i followers. Questo spiegherebbe anche perché qualche settimana fa entrambi hanno saltato un’esibizione a causa di un’intossicazione alimentare. Per Lucrezia Lando è stata un’edizione fortunata per la sua ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche questa edizione dicon leha la sua coppia.Dehannoto con unasui social di essere fidanzati. I due maestri di bhanno pubblicato uno scatto che li vede abbracciati e complici. Nella didascalia un cuore trafitto che dice più di mille parole. Cupido avrebbe, dunque, scoccato la sua freccia durante il dance show condotto da Milly Carlucci e i due si sarebbero innamorati. Laha scatenato i followers. Questo spiegherebbe anche perché qualche settimana fa entrambi hanno saltato un’esibizione a causa di un’intossicazione alimentare. Perè stata un’edizione fortunata per la sua ...

