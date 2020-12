B-52 Usa nel Golfo. Timori di rappresaglie dall’Iran (Di giovedì 10 dicembre 2020) La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno evacuato parte del personale presente all’ambasciata di Baghdad, che è un avamposto diplomatico fortificato all’interno della green zone della capitale irachena. L’ordine di Washington è legato a un timore: l’Iran potrebbe colpire l’edificio come forma di rappresaglia. I motivi ci sarebbero, e pure i precedenti: proviamo a ricostruire il quadro. UN TARGET L’ambasciata è più volte finita tra i target delle milizie sciite locali: corpi collegati a doppio filo con le fazioni più violente in Iran che gli hanno lanciato contro razzi Katyusha. Lo scorso anno, a fine dicembre, le stesse milizie avevano fomentato una mobilitazione popolare anti-americana che ha sfondato il cancello del primo dei tre livelli di sicurezza della postazione diplomatica — una delle più grandi che gli americani hanno nel mondo, e da dopo la guerra irachena certamente tra le ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno evacuato parte del personale presente all’ambasciata di Baghdad, che è un avamposto diplomatico fortificato all’interno della green zone della capitale irachena. L’ordine di Washington è legato a un timore: l’Iran potrebbe colpire l’edificio come forma di rappresaglia. I motivi ci sarebbero, e pure i precedenti: proviamo a ricostruire il quadro. UN TARGET L’ambasciata è più volte finita tra i target delle milizie sciite locali: corpi collegati a doppio filo con le fazioni più violente in Iran che gli hanno lanciato contro razzi Katyusha. Lo scorso anno, a fine dicembre, le stesse milizie avevano fomentato una mobilitazione popolare anti-americana che ha sfondato il cancello del primo dei tre livelli di sicurezza della postazione diplomatica — una delle più grandi che gli americani hanno nel mondo, e da dopo la guerra irachena certamente tra le ...

fabiochiusi : Leggete la differenza nel modo in cui viene trattata la notizia da Rainews (che infatti è presa d'assalto nei comme… - Adnkronos : #Usa, altri guai per figlio @JoeBiden: nel mirino anche per sospetto riciclaggio - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb ??+ Secondo la campagna #Trump, anche Roma e l’Italia coinvolte nella possibile manipolazione… - excentricoita : Filippine Tanto rumore per nulla, si potrebbe dire. Duterte è uno scafatissimo politico. Ha ballato con i cinesi me… - 12qbert : RT @GermanoDottori: Se non fosse stato per inchieste naufragate nel nulla, forse da Trump avremmo avuto un 'accordo di Abramo' anche tra Us… -