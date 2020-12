Avvocato Specialista, 4 associazioni chiedono modifica del regolamento (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un decreto ministeriale che modifichi il regolamento per il titolo di Avvocato Specialista. E’ questa la richiesta di quattro fra le maggiori associazioni forensi specialistiche – l’Unione nazionale Camere avvocati tributaristi, gli Avvocati giuslavoristi italiani, l’Unione delle Camere penali italiane e l’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori – che hanno inviato una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, proprio per sollecitare la promulgazione del decreto. Le associazioni, come spiegato nella missiva, in queste settimane sono impegnate nella pubblicazione dei bandi di ammissione alle Scuole biennali di Alta formazione e qualificazione professionale, per il conseguimento del titolo di Avvocato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un decreto ministeriale che modifichi ilper il titolo di. E’ questa la richiesta di quattro fra le maggioriforensi specialistiche – l’Unione nazionale Camere avvocati tributaristi, gli Avvocati giuslavoristi italiani, l’Unione delle Camere penali italiane e l’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori – che hanno inviato una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, proprio per sollecitare la promulgazione del decreto. Le, come spiegato nella missiva, in queste settimane sono impegnate nella pubblicazione dei bandi di ammissione alle Scuole biennali di Alta formazione e qualificazione professionale, per il conseguimento del titolo di...

