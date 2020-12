Aversano | “Aversa | stabilizzazione 28 Lsu frutto di un grande lavoro di squadra”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – “L’operazione che ha portato, in queste ore, alladi 28 lavoratori socialmente utili da parte del Comune di Aversa è un risultato storico che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo raggiunto a conclusione di anni di battaglie combattute per anni al fianco di un gruppo di cittadini che, per svariate ragioni, erano finiti fuori dal sistema produttivo e che da troppo tempo vivevano in un limbo senza alcuna forma di garanzia. Donne e uomini impiegati come dipendenti, ma sottopagati per le funzioni che svolgevano, peraltro senza alcuna prospettiva occupazionale, oggi hanno avuto giustizia. Alla risoluzione di una vertenza che pareva oramai interminabile, siamo giunti grazie a undi squadra che ha visto l’impegno di un’intera filiera istituzionale che, dai nostri portavoce in Parlamento, in ...