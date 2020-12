Autogrill - Riapre lo storico edificio Villoresi sullAutostrada dei Laghi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche se oggi ormai abusato, l'aggettivo iconico per una volta ben si presta a definire le forme dell'dell'area di servizioOvest, sull'autostrada A8 che collega Varese e Como con Milano. Del resto, i suoi caratteristici archi, frutto di un progetto del 1958 dell'architetto Angelo Bianchetti, ne hanno fatto una sorta di simbolo altamente riconoscibile per chi, provenendo da nord, si trova ormai alle porte della metropoli lombarda. Dopo un lavoro di restauro iniziato a febbraio, e inevitabilmente ostacolato dalla pandemia del Covid-19, l'(con la A maiuscola, essendo gestito dall'omonima società) è ora di nuovo agibile. Se nulla, doverosamente, è mutato del suo aspetto esterno (eccezion fatta per l'installazione delle luci a Led, che ne aumentano la visibilità notturna e possono variarne la colorazione), la ...