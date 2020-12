(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un'annata molto particolare per il calcio mondiale colpito inevitabilmente dall'emergenza pandemica da coronavirus. Tante le incognite ma anche una certezza. l'proverà atutto. Parola di Stefan, difensore dei Colchoneros, che parlando in esclusiva per Goal, ha commentato la stagione dei suoi tra campionato, Champions e i segreti del Cholo: "Proveremo ala. Su..."caption id="attachment 1063337" align="alignnone" width="480"(getty images)/caption"Stiamo molto bene, ma non ci piace dire adesso come andrà a finire il campionato", ha premessosullae la ...

ItaSportPress : Atletico Madrid, Savic con coraggio: 'Speriamo di vincere la Liga. Simeone? Mai visto un allenatore così' -… - YattAnonymous : @GoalItalia Atletico Madrid! Voglio la tripletta di @Cristiano!! - Dalla_SerieA : Champions League, sorteggio ottavi di finale: Juve, occhio al pericolo Atletico Madrid - - oscarvalle1984 : RT @_Morik92_: Quale avversario preferite per la #Juve? ???? Atletico Madrid ???? Borussia MGB ???? Lipsia ???? Porto ???? Siviglia Pick your pois… - toravon_ : manchester city - lazio barcelona - liverpool juventus - siviglia borussia dortmund - atlético madrid real madri… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

ControCopertina

Il Real Madrid sfida l'Atletico nel derby della 12ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Il tabellone degli ottavi di finale di UEFA Champions League si è delineato: UEFA.com traccia il profilo delle squadre qualificate.Atlético Madrid, Savic: "Soddisfatti per la qualificazione agli ottavi" ... Stefan Savic, difensore classe '91 dell'Atlético Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ...Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato della stagione in corso con i Colchoneros tra i favoriti per la vittoria della Liga. Le sue ...Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della delicata sfida contro il Salisburgo, un vero e proprio spareggio per l'accesso agli ottavi di Champions...