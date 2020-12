Atletica | Mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2023

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovo rinvio per idiin programma a. La manifestazione era prevista nel 2020 ed è stata successivamente spostata a marzo 2021, ma le autorità cinesi hanno costretto World Athletics a un nuovo slittamento a causa dell’emergenza coronavirus. La rassegna iridata al coperto si disputerà adesso nel, dopo l’edizione 2022 che andrà in scena a Belgrado. SportFace.

