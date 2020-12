Atletica | i Mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2023

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ennesimo rinvio, si spera forse quello decisivo. Idisi sarebbero dovuti svolgere nel 2020, ma la situazione legata al Covid-19, in quel momento ancora incontrollabile, ha fatto prendere la giusta decisione di spostarli di un anno. A, in Cina, l’appuntamento era dal 19 al 21 marzo 2021: tutto nuovamente rimandato. La manifestazione si svolgerà nel, come deciso dalla Federazione Internazionale. “C’è ancora un’incertezza significativa sullo stato della pandemia da Covid-19 nella parte iniziale del 2021 e dobbiamo considerare i rischi legati alla manifestazione, rispettando le misure di prevenzione della nazione ospitante”. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito ...

laregione : La pandemia colpisce già il 2021: Mondiali indoor di atletica al 2023 - miagmarsuren : @DavideFalchieri In realtà è nel programma dei mondiali di atletica! - Fagresag_7 : RT @atleticaitalia: #atletica Mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2023 ?? a causa dell’emergenza sanitaria, posticipata di altri due a… - abuongi : #Atletica I Mondiali indoor di Nanchino del 19/21 marzo 2021 posticipati al 2023 @Gazzetta_it @atleticaitalia - atleticaitalia : #atletica Mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2023 ?? a causa dell’emergenza sanitaria, posticipata di altri d… -

L'appuntamento previsto in Cina e già spostato da marzo 2020, è stato rinviato di altri due anni vista l'incertezza causata dalla diffusione del coronavirus I Mondiali indoor di atletica previsti a ...Muore a 64 anni Paolo Rossi, cannoniere dell’Italia Campione del mondo ai Mondiali di calcio del 1982: un simbolo di riscatto sportivo per il Paese.all the news and videos Atletica on EurosportDuplantis e Rojas atleti mondiali dell’anno 05 Dicembre 2020 Premiati da World Athletics il recordman dell’asta (con migliori allenatori papà Greg e mamma Helena) e la primatista del mondo indoor del triplo. Coe incorona le icone Smith, Norman e CarlosMondo Duplantis è l’uomo copertina della nuova atletica bisognosa di non essere più orfana di Usain Bolt, è un campione capace di catalizzare l’attenzione generale, è un ragazzo che unisce ...