Atalanta, si allontana ipotesi dimissioni di Gasperini dopo la frattura con Papu e Ilicic (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League il rapporto tra il tecnico dell'Atalanta Gasperini e i calciatori Ilicic e Papu Gomez è incrinato. Secondo quanto riporta Sport.sky.it, è rientrata - salvo clamorosi rovesci - l’ipotesi dimissioni del mister che ha reso una macchina perfetta la Dea. Gasperini ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2023 e guadagna 3 milioni a stagione e quindi difficilmente lascerà la squadra bergamasca. Gomez e Ilicic non erano stati convocati per l'impegno di campionato a Udine (partita poi rinviata per maltempo). Gasp è rimasto umanamente deluso dal comportamento dello sloveno che, sui social, si è schierato apertamente dalla parte dell'argentino. Nonostante lo abbia aspettato e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League il rapporto tra il tecnico dell'e i calciatoriGomez è incrinato. Secondo quanto riporta Sport.sky.it, è rientrata - salvo clamorosi rovesci - l’del mister che ha reso una macchina perfetta la Dea.ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2023 e guadagna 3 milioni a stagione e quindi difficilmente lascerà la squadra bergamasca. Gomez enon erano stati convocati per l'impegno di campionato a Udine (partita poi rinviata per maltempo). Gasp è rimasto umanamente deluso dal comportamento dello sloveno che, sui social, si è schierato apertamente dalla parte dell'argentino. Nonostante lo abbia aspettato e ...

AJAX ATALANTA MURIEL – Finisce 0-1 sul campo dell’Ajax, con l’Atalanta che vince in extremis grazie a un gol di contropiede di Muriel. Freuler prende palla da metà campo, poi scarica sull’ex viola che ...

Ajax-Atalanta 0-1, la Dea vola agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo

L’Atalanta accede per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League. All’Amsterdam Arena la ‘Dea’ vince 1-0 contro l’Ajax staccando il pass per il sorteggio di lunedì a Nyon e ...

