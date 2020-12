Atalanta | ora scegli il prossimo sogno | dal Bayern al Real | o le grandi rivincite con Borussia e Psg Ottavi | nell’urna solo big

Dalla_SerieA : Gasperini: 'Vi dico la verità sulla lite con Gomez e sulle dimissioni' - - gml73 : #UCL tra il rigore concesso alla Juve a Barcellona,l'espulsione di Amsterdam che spiana la strada all'atalanta,io r… - CozAndrea : @MatteoSorrenti @juventusfc @OfficialSSLazio @Atalanta_BC Verissimo. Mancano 3 mesi. Difficile fare pronostici ora - TheCarlo_Kr : RT @Delirio897J: L'Atalanta passa e ci leva una seconda, come la Lazio. Per ora Lipsia, Siviglia e Porto le possibili avversarie agli ottav… - Rosario11445823 : @RickNerazzurro @NonConoscoVG Ma fammi capire Atalanta e Lazio hanno una squadra molto più forte e completa della n… -

AMSTERDAM Missione compiuta per l'Atalanta, che vince in casa dell'Ajax (si era imposta anche ad Anfield Road con il Liverpool) mettendo da parte per una notte le tensioni di questi giorni tra ...Con personalità e maturità i nerazzurri conquistano un altro tempio del calcio in Europa. Pessina dà equilibrio. La vittoria miglior medicina contro le polemiche ...