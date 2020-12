Atalanta, Gollini: “Ieri abbiamo giocato da squadra vera. Sono felice di essere tornato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Atalanta non si ferma e continua a sorprendere l'Europa dopo l'impresa di Amsterdam. Tra i protagonisti del trionfo in Olanda c'è stato Pierluigi Gollini, il portiere è stato uno dei grandi protagonisti nel match con l'Ajax e ha commentato ai canali ufficiali della Dea la prestazione dei bergamaschi: "Mi sembra quasi di rivivere le emozioni dell’anno scorso - rivela il portiere ex Verona - . Adesso forse c’è più consapevolezza e questo vuole dire che siamo cresciuti. abbiamo fatto una partita da squadra vera, difendendo benissimo. Quando c’è stata l’occasione li abbiamo puniti. Siamo veramente felici perché il gruppo non era scontato, abbiamo meritato la qualificazione. Personalmente Sono felice di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'non si ferma e continua a sorprendere l'Europa dopo l'impresa di Amsterdam. Tra i protagonisti del trionfo in Olanda c'è stato Pierluigi, il portiere è stato uno dei grandi protagonisti nel match con l'Ajax e ha commentato ai canali ufficiali della Dea la prestazione dei bergamaschi: "Mi sembra quasi di rivivere le emozioni dell’anno scorso - rivela il portiere ex Verona - . Adesso forse c’è più consapevolezza e questo vuole dire che siamo cresciuti.fatto una partita da, difendendo benissimo. Quando c’è stata l’occasione lipuniti. Siamomente felici perché il gruppo non era scontato,meritato la qualificazione. Personalmentedi ...

