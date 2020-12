Atalanta, Gollini: “Felice di essere tornato, qualificazione meritata” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Mi sembra quasi di rivivere le emozioni dell’anno scorso. Adesso forse c’è più consapevolezza e questo vuole dire che siamo cresciuti. Abbiamo fatto una partita da squadra vera, difendendo benissimo. Quando c’è stata l’occasione li abbiamo puniti. Siamo veramente felici perché il gruppo non era scontato, abbiamo meritato la qualificazione. Personalmente sono felice di essere tornato, mi mancava il campo”. Lo ha detto il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini in un’intervista rilasciata al sito ufficiale dei nerazzurri di Bergamo in cui ha espresso tutta la sua soddisfazione per la qualificazione della Dea agli ottavi di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Mi sembra quasi di rivivere le emozioni dell’anno scorso. Adesso forse c’è più consapevolezza e questo vuole dire che siamo cresciuti. Abbiamo fatto una partita da squadra vera, difendendo benissimo. Quando c’è stata l’occasione li abbiamo puniti. Siamo veramente felici perché il gruppo non era scontato, abbiamo meritato la. Personalmente sono felice di, mi mancava il campo”. Lo ha detto il portiere dell’Pierluigiin un’intervista rilasciata al sito ufficiale dei nerazzurri di Bergamo in cui ha espresso tutta la sua soddisfazione per ladella Dea agli ottavi di finale. SportFace.

