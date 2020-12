Atalanta, dopo la sbornia Champions tocca risalire in campionato (Di giovedì 10 dicembre 2020) Atalanta-Fiorentina si affronteranno domenica alle ore 15:00 in un match valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A. Il teatro della sfida sarà il Gewiss Stadium di Bergamo, ancora orfano del pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. I nerazzurri, dopo l’impresa in Champions, che li ha proiettati per il secondo anno tra le migliori sedici d’Europa, devono risalire anche in campionato. Ad attenderli una Fiorentina in grossa difficoltà e vogliosa di far punti. Atalanta-Fiorentina Come arrivano i bergamaschi? Per gli uomini di Giampiero Gasperini l’imperativo è smaltire in fretta la sbornia in Champions e ripartire in Serie A. Infatti fin qui il cammino degli orobici non è idilliaco come quello fatto in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020)-Fiorentina si affronteranno domenica alle ore 15:00 in un match valido per l’11^ giornata deldi Serie A. Il teatro della sfida sarà il Gewiss Stadium di Bergamo, ancora orfano del pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. I nerazzurri,l’impresa in, che li ha proiettati per il secondo anno tra le migliori sedici d’Europa, devonoanche in. Ad attenderli una Fiorentina in grossa difficoltà e vogliosa di far punti.-Fiorentina Come arrivano i bergamaschi? Per gli uomini di Giampiero Gasperini l’imperativo è smaltire in fretta laine ripartire in Serie A. Infatti fin qui il cammino degli orobici non è idilliaco come quello fatto in ...

