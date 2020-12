Assolto l’uomo che uccise la moglie a coltellate | “Delirio di gelosia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci risiamo. Per ogni passo in avanti fatto nella lotta al femminicidio arriva una sentenza che ci riporta al punto di partenza. Ad una concezione della donna e del suo ruolo di altri tempi e alle prerogative inalienabili delche può disporne come vuole. Perché sentire ancora parlare didiin una sentenza nel 2020 in Italia non piò non scuotere le coscienze e lanciare un campanello di allarme. Antonio Gozzini, un 80enne di Brescia chelaCristina Maioli ail 4 ottobre 2019, è statoper incapacità di intendere e volere in preda, appunto, ad undi. A spiegare il presunto movente è stato il consulente di parte nominato dal difensore, l’avvocato Jacopo ...