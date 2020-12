Asl consegna 15mila vaccini antinfluenzali | “Dosi prima agli ultrassessantenni”

OpiLecce : ??CONSEGNA CREMA NIVEA?? Dopo l'autorizzazione da parte della direzione dell'ASL di Lecce, L'OPI di Lecce comincerà… - Stefano94763928 : @Starbuck_KT Stavo per completare ma dovevo scolare la pasta..... Il problema è il luogo di consegna finale : magaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl consegna

Il Sole 24 ORE

Sono 11 i centri individuati in Puglia per lo stoccaggio dei vaccini anti Covid che dovrebbero essere consegnati dalla Protezione civile nella seconda metà di gennaio. Si tratta di strutture idonee a ...Grazie ad un camper sanitario attrezzato, con medici e infermieri aziendali a bordo, verrà effettuata gratuitamente e senza alcuna prenotazione la vaccinazione antinfluenzale che quest’anno è particol ...La situazione è differente: «Le forniture di quanto stabilito per la campagna vaccinale sono state sempre regolari, mancano 15 mila dosi su 300 mila, che saranno consegnate entro metà dicembre ...Napoli, denuncia dei medici alla Asl - 20/11/2020 RaiPlay; In fuga - 20/11/2020 RaiPlay; Covid, cosa succede in Sardegna? - 20/11/2020 RaiPlay; Cosenza, montato il primo ospedale da campo di EmergencyVaccini antinfluenzali in distribuzione a metà in Sardegna: arrivate le dosi di tetravalente richieste dai medici di famiglia, mentre le farmacie attendono nei prossimi giorni le prime consegne.