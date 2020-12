Ascolti TV | Mercoledì 9 dicembre 2020. Angela in replica (15.6%) regola Ambra (10%) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato 3.597.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor segna .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) AlbertoNella serata di ieri,, su Rai1 ladi Stanotte a Pompei ha conquistato 3.597.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 ladella semifinale di X Factor segna .000 spettatori ...

fabiofabbretti : #IlSilenzioDellAcqua non ingrana e si ferma a 2,2 milioni di spettatori e il 10% di share. Vince la replica di… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 9 dicembre: Stanotte a Pompei Il silenzio dell’acqua 2 - #Ascolti #mercoledì #dicembre: - Luanaisme : Il sabato non faceva grandi ascolti nella seconda stagione, però era quel poco per farla restare a galla. Sposarla… - eleaugusta : RT @beccacciaro1: @robertalombardi @1giornodapecora sarà una di quelle ricordate come SENZA VERGOGNA!!! Se avete ancora un po onore, un bri… - L1C1L1C1 : RT @beccacciaro1: @robertalombardi @1giornodapecora sarà una di quelle ricordate come SENZA VERGOGNA!!! Se avete ancora un po onore, un bri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Ascolti tv mercoledì 9 dicembre: Stanotte a Pompei, Il silenzio dell’acqua 2 TPI Visualizza la copertura completa su Google News Ascolti TV | Mercoledì 9 dicembre 2020 | DavideMaggio.it

Ascolti TV Generalista e reti All Digital, Auditel Alberto Angela Nella serata di ieri, mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato .000 spettatori pari al ...

ASCOLTI TV 9 DICEMBRE 2020 · Mercoledì

ASCOLTI TV 9 DICEMBRE 2020 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I 24 - x PT - x M E D I A S E T 24 - x PT - x Tg1 ore 8 - x UnoMattina - x

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 9 dicembre 2020. Sfida ...

Nuova sfida fra Stanotte a Pompei contro Il Silenzio dell’Acqua 2. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 9 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie segnaliamo anche: “L’alligatore” su Rai2 e “Chi l’ha visto” su […]

Ascolti TV Generalista e reti All Digital, Auditel Alberto Angela Nella serata di ieri, mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato .000 spettatori pari al ...ASCOLTI TV 9 DICEMBRE 2020 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I 24 - x PT - x M E D I A S E T 24 - x PT - x Tg1 ore 8 - x UnoMattina - xNuova sfida fra Stanotte a Pompei contro Il Silenzio dell’Acqua 2. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 9 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie segnaliamo anche: “L’alligatore” su Rai2 e “Chi l’ha visto” su […]