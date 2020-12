Ascolti TV | Mercoledì 9 dicembre 2020. Angela in replica (15.6%) regola Ambra (10%). L’Alligatore annega (3.7%), Detto Fatto ritorna col 4.1% (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato 3.597.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.201.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato 881.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto 1.764.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.6% (presentazione dalle 21.25 alle 21.35: 1.820.000 – 6.5%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 942.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato 560.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) AlbertoNella serata di ieri,, su Rai1 ladi Stanotte a Pompei ha conquistato 3.597.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.201.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2ha interessato 881.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto 1.764.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.6% (presentazione dalle 21.25 alle 21.35: 1.820.000 – 6.5%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 942.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato 560.000 spettatori ...

