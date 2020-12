Ascolti Tv 9 dicembre 2020 | Alberto Angela il migliore anche in replica

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Stanotte a Pompei, Il Silenzio dell’Acqua 2, Chi l’ha visto | Dati Auditel 9 dicembre 2020 - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di mercoledì #9dicembre ? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #9dicembre ? - Teleblogmag : Anche Alberto Angela risulta imbattibile. #auditel #ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram!… - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: #IlSilenzioDellAcqua non ingrana e si ferma a 2,2 milioni di spettatori e il 10% di share. Vince la replica di #Stanott… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Il resoconto del Presidente Smargiassi su stato dell'arte della campagna antinfluenzale, approvvigionamento e distribuzione vaccino ...L'Aquila. Si terrà domani nel primo pomeriggio per via telematica l'udienza del Tar L'Aquila sul ricorso presentato dal Governo in merito all'ordinanza sulla zona arancione firmata nei giorni scorsi d ...Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020. Nella serata di ieri, giovedì 3 dicembre 2020, su Rai1 Io, una Giudice Popolare al Maxiprocesso ha conquistato una media di 3.389.000 spettatori pari al 13,7% di...Ascolti tv 5 dicembre. I dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata di sabato 5 dicembre, svelando la vittoria assoluta di Canale5, con All Together Now. La trasmissione di Michelle Hunziker e J-Ax ha conquistato 3.586.000 telespettatori, ottenendo uno share complessivo del 16.2%.Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020: dati di ascolti di ieri in prima serata dei canali Mediaset “ Striscia la notizia ” (.000 spettatori, share del %) anticipa “All Together Now ” che appassiona.000...