Arriva la serie tv “The Undoing-Le verità non dette” con Kidman e Grant

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con Nicolee Hughprotagonisti è una delle minipiù attese e chiacchierate dell'anno. The– Lenon dette è laevento targata HBO, con numeri da record che hanno surclassato perfino la prima stagione de Il Trono di Spade. Ambientata nell'esclusivo Upper East Side di Manhattan, laè un intrigante family drama con atmosfere da thriller psicologico che debutterà, l'8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Da questa stessa data, tutti gli episodi saranno disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV a partire dalle 6.00. Creata da David E. Kelly – già dietro al successo di Ally McBeal e Big Little Lies, che gli è valso un Emmy Award – e diretta dalla regista premio Oscar Susanne ...