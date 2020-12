ARCURI | DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA Commissario “piano vaccini | non ci sarà App”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladelinstreaming: emergenza Covid, pianoe misure del Governo. “Non ciun'App per vaccinazione”

La conferenza stampa del commissario Arcuri in diretta video streaming: emergenza Covid, piano vaccini e misure del Governo. “Non ci sarà un'App" ...La Ue darà via libera il 29 dicembre. Germania e Francia inizieranno subito, da noi bisognerà attendere alcune settimane. Eppure l’azienda farmaceutica assicura: "Entro tre giorni dall’ok vi diamo il ...Il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri e il professore di Microbiologia clinica dell’Università di Padova Andrea Crisanti, sono gli ospiti della nuova puntata di ‘Acc ...