Appalti Covid per 4 | 7 miliardi Oltre un terzo ad aziende straniere Acquisite dall’estero forniture per 1 | 7 miliardi

In un momento di crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, almeno i bandi pubblici relativi all'emergenza per il nostro Paese avranno dato ossigeno alle imprese italiane? Nì. O meglio, Sì ma solo in parte. Dei 4,7 miliardi di euro finora aggiudicati, ben 1,7 miliardi, cioè il 36,2 per cento, è stato assegnato a imprese straniere. Per la maggior parte si tratta di imprese cinesi, che hanno fornito soprattutto mascherine e altri dispositivi di protezione individuale soprattutto nei primi mesi dell'emergenza. L'Italia, Oltre ad esser stato il primo Paese europeo ad esser colpito dal virus, è stato anche fra i primi a dichiarare lo stato di emergenza. Oltre a varare le misure restrittive straordinarie, lo stato d'emergenza consente alle ...

