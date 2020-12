Apatia – il loro disco “Prima Forma Indefinita” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Apatia è una band che mi ha abbastanza colpito anche se non ascolto molta musica italiana a prescindere dal genere. La band presenta così il suo disco: “Prima Forma Indefinita” vuole rappresentare, fin dal suo concepimento primo, l’essenza stessa delle pene che una mente ed un animo riescono a sopportare. Ogni componimento rappresenta il puro sfogo personale, privo di qualunque entusiasmo o voglia di venir compreso da chissà chi: il vagito di chi fa dell’Apatia un miraggio lontano agognato da tempo. La prima fatica d’una Forma di vita vuota che non riesce più ad identificarsi in nulla, nemmeno in sé stessa risultando indefinita per definizione. A livello strumentale abbastanza completo: linea della chitarra abbastanza classica nel black metal. Ottima alternanza ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 dicembre 2020)è una band che mi ha abbastanza colpito anche se non ascolto molta musica italiana a prescindere dal genere. La band presenta così il suovuole rappresentare, fin dal suo concepimento primo, l’essenza stessa delle pene che una mente ed un animo riescono a sopportare. Ogni componimento rappresenta il puro sfogo personale, privo di qualunque entusiasmo o voglia di venir compreso da chissà chi: il vagito di chi fa dell’un miraggio lontano agognato da tempo. La prima fatica d’unadi vita vuota che non riesce più ad identificarsi in nulla, nemmeno in sé stessa risultando indefinita per definizione. A livello strumentale abbastanza completo: linea della chitarra abbastanza classica nel black metal. Ottima alternanza ...

