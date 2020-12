Anziano uccise la moglie a coltellate | assolto perché in delirio di gelosia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Per la Corte d'Assise l'uomo era incapace di intendere e di volere L'epilogo della storia è di quelli che fanno indignare. Si celebra una volta l'anno la condanna verso ogni tipo di violenza contro le donne, poi la giustizia pende spesso dalla parte dei carnefici più che delle vittime. La Corte d'Assise di Brescia ieri haAntonio Gozzini, 80 anni,incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di mente per «undiche ha stroncato il suo rapporto con la realtà e ha determinato un irrefrenabile impulso omicida». L'uomo un anno fa si è macchiato di omicidio, uno di quei delittacci che sconvolgono per giorni una cittadina intera. Il pensionato, che aveva lavorato come assistente di laboratorio, ha ucciso laCristina Maioli, ...

il Giornale

Con la sentenza di assoluzione la Corte d'Assise ha disposto il trasferimento dell'uomo, attualmente in carcere, in una Rems, la residenza ...MONTORIO – Come richiesto dalla Procura di Teramo, oggi, giovedì 10 dicembre 2020, avanti il Gip dott. Lorenzo Prudenzano, è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale, lesioni personali stradali ...Fa discutere la sentenza con quale è stato assolto per incapacità di intendere e di volere Antonio Gozzini, in un processo in cui alcune consulenze psichiatriche riferivano di un "delirio di gelosia".