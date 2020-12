Antitrust e Stati Usa fanno causa a Facebook: “Pratiche anticoncorrenziali”. Nel mirino le acquisizioni di Instagram e di WhatsApp (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission (Ftc) statunitense e una coalizione di 48 Stati Usa hanno deciso di fare causa a Facebook, accusando il noto social network di pratiche anticoncorrenziali. Nel mirino dell’offensiva legale guidata dalla procuratrice generale di New York, Letitia James, che ha lanciato due cause, ci sono anche l’acquisizione di Instagram e di WhatsApp. L’annuncio era atteso da tempo e il titolo della casa di Menlo Park va giù di quasi il 4% a Wall Street. Erano Stati gli stessi vertici di Facebook a svelare le indagini Antitrust da parte delle autorità federali nel luglio del 2019. Subito dopo, un’ulteriore indagine era stata annunciata dagli Stati. La Ftc accusa il social media di mettere in campo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission (Ftc) statunitense e una coalizione di 48Usa hanno deciso di fare, accusando il noto social network di pratiche anticoncorrenziali. Neldell’offensiva legale guidata dalla procuratrice generale di New York, Letitia James, che ha lanciato due cause, ci sono anche l’acquisizione die di. L’annuncio era atteso da tempo e il titolo della casa di Menlo Park va giù di quasi il 4% a Wall Street. Eranogli stessi vertici dia svelare le indaginida parte delle autorità federali nel luglio del 2019. Subito dopo, un’ulteriore indagine era stata annunciata dagli. La Ftc accusa il social media di mettere in campo una ...

