Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Venerdì 11 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 dicembre 2020)UPAS della puntata dell’11Episodio numero 5.585 Per Rossella (Giorgia Gianetiempo), divisa tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e la tesi con Volpicelli, tutto sembrerà girare per il verso giusto ma gli imprevisti sono sempre in agguato. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà determinato a far andare a buon fine il suo piano, Marina (Nina Soldano), tornerà a scontrarsi con Fabrizio (Giorgio Borghetti) perché è contraria alla vendita delle sue quote dei Cantieri. Costretto a dover gestire le avances di Barbara (Mariella Valentini), Alberto (Maurizio Aiello) faticherà a mascherare il suo nervosismo con Clara (Imma Pirone). Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe ...