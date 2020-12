Angelina Jolie difende le donne pensando alle sue figlie

Leggi su amica

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Non più solo rifugiati. Ora l’attenzione diè anche verso le. Quelle che, in questo contesto di lockdown forzato, sono vittime di violenza domestica. A loro si rivolge quando parla in favore della campagna 16 days of activism contro la violenza di genere. Ma, mentre lo fa, èsue 3femmine che pensa: Zahara, Shiloh e Vivienne. Pandemia e violenza sulleIl problema della violenza domestica, se possibile, si è acuito durante questo tremendo periodo della pandemia. Ve ne avevamo parlato, dando numeri tragici, in occasione della Giornata contro al Violenza. Consapevoli del fatto che, una volta spenti i riflettori internazionali, il fenomeno non si sarebbe arrestato. Anzi. Per questo motivo è importantissimo ...